Sorumsuzluğun böylesi! Toplu cenaze namazında 45 kişiye korona bulaştı

NEVŞEHİR 'in Ürgüp ilçesinde 8 gün önce karantina altına alınan Taşkınpaşa köyünde, toplu olarak cenaze namazı kılınması sonrası 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

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Nevşehir Ürgüp'te 900 nüfuslu Taşkınpaşa köyünde oturan D.İ. ile eşi İ.İ., geçen mart ayında Diyarbakır'da yaşayan oğullarını ziyarete gitti. Ardından evlerine dönen çift, öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle Nevşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu.Hastanede çifte yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine köy, geçen 21 Nisan'da karantina altına alındı. Bu sırada köyde oturan Rıza Uzun, ciğerlerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle hayatını kaybetti.

45 kişiye korona bulaştı

Rıza Uzun'un köyde kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş katılarak, sosyal mesafe kuralına uymadı. Cenaze namazı sonrası sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, köyde yaşayan 45 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

İmam ve muhtara soruşturma

Ürgüp Kaymakamlığı, bunun üzerine toplu olarak cenaze namazı kılınmasına izin veren köy muhtarı Emin Esentürk, muhtar azaları ve köye dışarıdan gelerek cenaze namazını kıldıran imam hakkında soruşturma başlattı.