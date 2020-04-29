Fenerbahçe'de borç sancısı! Ali Koç köşeye sıkıştı

Geçtiğimiz sezonda yerli oyunculara yaklaşık 60 milyon TL borcu bulunan Fenerbahce, bu sezon da 3 aydır hiçbir futbolcuya maaş ödemedi. Toplam 130 milyonu aşan borcu ödemek için sadece 2 ay süre var.

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Liglerin durması, mali açıdan zor durumda olan kulüpleri iyice sıkıntıya soktu. Bankalar Birliği ile anlaşmayan Fenerbahçe ise bu problemi daha fazla hisseden kulüplerimizden biri.

2 aylık tölerans rahatlattı

Zira UEFA’nın istediği borçsuzluk kağıdını almak için oyunculara yaklaşık 130 milyon TL ödeme yapması gerekiyor. Geçen yıldan yerlilere yaklaşık 60 milyon TL borcu olan Fenerbahçe yönetimi, futbolculardan borçsuzluk kağıdı almak için uğraşıyordu. Ancak UEFA’nın bu konuda kulüplere 2 aylık bir tolerans göstermesi ortamı yatıştırdı.

70 milyon TL daha eklendi

Ancak Fenerbahçe’de problemler bitmek yerine daha da büyüdü. Zira geçen yılki futbolcu borçlarının üzerine yaklaşık 70 milyon TL daha eklendi. Zira bu yıldan sadece ocak maaşını hesaplara yatıran Fenerbahçe yönetimi Şubat, Mart ve Nisan ayları için ödeme yapmadı.

İndirim işi biraz zor

Ancak bu kez ödeme yapılmayanlar sadece yerliler değil, yabancılar da var. ‘Fener ol’ kampanyasında maaşlarından kesinti yapılan oyuncuların son yaşanan gelişmelerden dolayı daha da huzursuz oldukları belirtildi. Bu yüzden futbolcular, pandemi nedeniyle gündemde olan ücret indirimine de sıcak bakmıyorlar.