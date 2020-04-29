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İşsizlik maaşı ödemesi öne çekildi! Bakan açıkladı TC numarasına göre tarihler

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mayıs ayı işsizlik maaşlarının ödenmesini öne çektiklerini ve ödemenin bugün başladığını duyurdu.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan son dakika işsizlik maaşı açıklaması geldi. Bakan selçuk, "Mayıs ayı İşsizlik Ödeneği ödeme tarihini öne çektik. İşsizlik Ödeneği'ni ödemeye başladık" dedi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüsle mücadele sürecinde vatandaşların evlerinden daha az çıkmaları ve kalabalık ortamlara girmemeleri için aldıkları önlemleri kararlılıkla sürdürdüklerini bildirdi. Bu kapsamda, geçtiğimiz ayın ödemelerinde olduğu gibi bu ayın işsizlik sigortası ödemelerini de hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırmaya devam edeceklerini kaydeden Bakan Selçuk, "Mayıs ayı işsizlik ödeneği ödeme tarihini öne çektik. İşsizlik ödeneğini ödemeye başladık" ifadelerini kullandı.

26 Nisan'a kadar IBAN numaralarını bildirmiş olan hak sahiplerinin ödemelerini banka hesabından alacağını aktaran Bakan Selçuk, "IBAN bilgisini kuruma bildirmeyen, hatalı bildiren veya IBAN’ı olmayan hak sahiplerinin de ödemeleri PTT şubeleri aracılığıyla yapılmaya devam edilecek" dedi.

TC kimlik numarasının son rakamına göre olacak

PTT önünde yoğunlaşma yaşanmaması için hak sahipleri TC kimlik numaralarının son rakamına göre ödemelerini alacak. TC kimlik numarasının sonu 0-2-4 ile bitenler bugünden, 6-8 ile bitenler de yarından itibaren PTT şubelerinden İşsizlik Ödeneğini çekebilecekler.

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