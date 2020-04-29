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Ahlatlı usta Sağlık Bakanı Koca'ya asırlık ceviz ağacından özel baston yaptı

Anadolu Ajansı

BİTLİS'in Ahlat ilçesinde yaşayan baston ustası Refa Gökbulak, asırlık ceviz ağacını işleyerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya özel baston yaptı.

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Babasından öğrendiği mesleğini 30 yıldır sürdüren Gökbulak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı süreci başarıyla yürüten Koca'ya teşekkür etmek için baston yapmaya karar verdi. 


Ceviz ağacı ve manda boynuzu kullanarak bir haftada bastonu hazırlayan Gökbulak, üzerine Selçuklu yıldızı motiflerini ve Bakan Koca'nın ismini işledi.

Kobra başlıklı yapılan ve özel tasarlanan baston, Koca'ya gönderilmek üzere Kaymakam Erkan İsa Erat'a teslim edilecek.

Gökbulak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de etkisini gösteren Kovid-19 salgınına karşı yürütülen mücadelede takdir edilecek bir başarı gösteren Bakan Koca'ya teşekkür etmek istediğini söyledi.

Türkiye'nin, Kovid-19'la mücadelede, "süper güç" diye nitelendirilen ülkelerden daha başarılı olduğunu vurgulayan Gökbulak, "Ülkemizin sağlık alanındaki güçlü altyapısı ve profesyonel kadrosuyla, Sayın Bakanımızın gece gündüz çalışarak özverili bir şekilde verdiği mücadelesini hayranlıkla takdir ediyoruz. Gece gündüz çalışan sağlık çalışanlarımızla gurur duyuyoruz. Bu nedenle Sağlık Bakanımıza, tüm sağlık çalışanları adına bir baston yaptım. Özel olarak işledim. Baston hediye etmek sağlıklı ve uzun ömürler dilemenin en güzel yoludur. Biz de bu vesileyle Sayın Bakanımız ile tüm sağlık çalışanlarına, sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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