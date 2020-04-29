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Mardin'de kumar oynayan eşlerini ihbar ettiler: 28 bin 350 lira ceza kesildi

MARDİN'de kumar oynanan kahvehaneye operasyon düzenlendi. Suçüstü yakalanan 8 kişiye toplam 28 bin 350 lira ceza kesildi. İhbarı ise eşlerini kumar oynamaktan vazgeçiremeyen kadınlar yaptı.

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kahvehanede kumar oynayan 8 kişi, eşlerinin polise yaptığı ihbar sonucu suçüstü yakalandı. 

Kızıltepe ilçesinde bir grup kadın, kumar oynamaktan vazgeçmeyen eşlerini polise ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, belirtilen adresteki kahvehaneye operasyon düzenledi.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapalı tutulması gereken kahvehanede polis ekiplerince yapılan operasyonda 8 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. 

Toplam 28 bin 350 lira ceza 

Kahvehane sahibi A.D hakkında işlem başlatılırken, kumar oynayan 8 kişiye corona virüs tedbirlerini ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle bin 225'er lira olmak üzere 28 bin 350 lira idari para cezası uygulandı.

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