Temel Karamollaoğlu Ali Erbaş'a sahip çıktı! Doğru bulmuyoruz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eşcinsellikle ilgili sözleri nedeniyle hedef aldığı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi. Karamollaoğlu "Diyanet İşlerinin görevi milletin inancıyla alakalı konuları gündeme getirmektir. Bundan dolayı Diyanet İşleri Başkanı'na saldırmayı doğru görmüyoruz" dedi.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cuma hutbesinde kullandığı ifadeler nedeniyle bazı kesimlerce hedef alınmasını kabul edilemez olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aile hayatının kutsallığı, neslin muhafaza edilmesi gibi kuralların yanında çalmamak, rüşvet yememek, devlet malına el uzatmamak, adil davranmak, insan öldürmemek bizim inancımızın temelini oluşturur. Buradan bu ülkede toplumun değerleriyle çatışarak yol almaya çalışanlara sesleniyorum. Bu milletin değerlerini, inançlarını küçümseyemezsiniz. Bu tavırla bir yere varmanız mümkün değildir. Diyanet İşlerinin görevi milletin inancıyla alakalı konuları gündeme getirmektir. Bundan dolayı Diyanet İşleri Başkanına saldırmayı doğru görmüyoruz."