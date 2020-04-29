HABER /  POLİTİKA
ADV N Kolay'ın şimdi bir de artısı var
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

Temel Karamollaoğlu Ali Erbaş'a sahip çıktı! Doğru bulmuyoruz

ADV En özel anneler günü hediyeleri

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eşcinsellikle ilgili sözleri nedeniyle hedef aldığı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi. Karamollaoğlu "Diyanet İşlerinin görevi milletin inancıyla alakalı konuları gündeme getirmektir. Bundan dolayı Diyanet İşleri Başkanı'na saldırmayı doğru görmüyoruz" dedi.

Abone ol

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cuma hutbesinde kullandığı ifadeler nedeniyle bazı kesimlerce hedef alınmasını kabul edilemez olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aile hayatının kutsallığı, neslin muhafaza edilmesi gibi kuralların yanında çalmamak, rüşvet yememek, devlet malına el uzatmamak, adil davranmak, insan öldürmemek bizim inancımızın temelini oluşturur. Buradan bu ülkede toplumun değerleriyle çatışarak yol almaya çalışanlara sesleniyorum. Bu milletin değerlerini, inançlarını küçümseyemezsiniz. Bu tavırla bir yere varmanız mümkün değildir. Diyanet İşlerinin görevi milletin inancıyla alakalı konuları gündeme getirmektir. Bundan dolayı Diyanet İşleri Başkanına saldırmayı doğru görmüyoruz."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Sorumsuzluğun böylesi! Toplu cenaze namazında 45 kişiye korona bulaştı
Zengin işadamı kira, elektrik su parası almıyor! 1447 kiracı var
Mersin'de 2 dakikalık komşu ziyaretinde koronavirüs kaptı
Eşini 11 yerinden tornavidayla yaraladı 'kurşuna dizeceğim' paylaşımı yaptı
Türkiye'nin Koronafobi Haritası açıklandı! İşte en çok korkan bölge
Kuzey Kore lideri Kim Joung-un ile ilgili son bilgi! Eski adamından flaş sözler
ÖNCEKİ HABERLER
Rusya'dan petrol üretimini yüzde 19 azaltma kararı
Ahlatlı usta Sağlık Bakanı Koca'ya asırlık ceviz ağacından özel baston yaptı
Korona virüsü yenen 70 yaşındaki kadın: Virüs beni yıkacaktı ben virüsü yıktım
İşsizlik maaşı ödemesi öne çekildi! Bakan açıkladı TC numarasına göre tarihler
Mehmetçik PKK/YPG'nin sakat bıraktığı Suriyeli çocuğu ziyaret etti
Üniversite sınavı öne mi alındı YKS 2020 ne zaman yapılacak yeni haber geldi
Yorumlar 4 yorum