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4 gün süren sokağa çıkma yasağında dijital oyunlara büyük ilgi!

Anadolu Üniversitesi SODİGEM Bilim Kurulu, Covid-19 önlemleri kapsamında 23-26 Nisan'da uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde dijital ortamlardaki yoğunluğa ilişkin araştırmasının sonuçlarını duyurdu.

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Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Bilim Kurulu, yeni tip corona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında 23-26 Nisan'da 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde dijital ortamlardaki yoğunluğa ilişkin araştırması kapsamında açıklanan raporda uzmanların, bireylerin 4 günde en çok dijital platformlarda dizi, belgesel ve film izlemeyi tercih ettiğini belirlediği bildirildi.

Müzelerin online gezilmesinde ciddi artış yaşandığı, en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarının ise Instagram, WhatsApp ve YouTube olduğu aktarılan raporda şu tespitlere yer verildi:

"Bireyler, Instagram'da 3'ten fazla challenge kabul ederken Instagram'da ayrıca en çok 'Evde kal', 23 Nisan ve ramazan ile ilgili fotoğraflar paylaşıldı. Bireyler günde ortalama 3 saat de görüntülü konuşma gerçekleştirdi.

Türkiye'de Twitter üzerinden yapılan paylaşımlarda en çok “#sokagacıkmayasagı, #ÜlkemleGururDuyuyorum, #sahur, #23Nisan2020, #İstiklalMarşı" etiketleri kullanıldı. WhatsApp'ta ise birçok yeni grup kuruldu ve iletişim oranı arttı."

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