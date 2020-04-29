Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı sınav yerine birinci dönem notu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecininin 31 Mayıs'a uzatıldığını açıkladı. Bu yıl sınıfta kalma olmayacak. İkinci yarı sınavları yapılmayacak. Birinci dönem notları geçerli olacak.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakanlığın merkez binasında kameralar karşısına geçen Selçuk, okullara verilen aranın 31 Mayıs'a uzadığını, herkesin ilk dönem notlarına göre sınıf geçeceğini duyurdu.

Uzaktan eğitim 31 Mayıs'a uzadı

"Salgının başladığı tarihten itibaren uzaktan eğitime geçmenin faydalarını da görüyoruz. Uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır. Uzaktan eğitim şu anda elimizdeki tek seçenek.

Tüm çocuklarımızdan ve velilerimizden ricam uzaktan eğitime sıkıca tutunmaları. 16 Mart 2020 itibariyle okullara ara verme ile birlikte bir hafta gibi kısa bir süre içinde uzaktan eğitimi hayata geçirdik.

SINAV YERİNE İLK DÖNEM NOTU * Birinci dönemde alınan notlar ikinci dönem için geçerli olacak. Not ortalaması kaç olursa olsun bir üst sınıfa geçecekler. İkinci dönemde not verilmesi söz konusu değil. Öğrencilerimiz sıkıntıya girmesinler.

EBA platformuna kayıtlı öğrenci sayısı 1 milyona yaklaştı

Sınavlara hazırlanan öğrenciler en hassas olduğumuz konudur. 11 ve 12. sınıfta eğitim gören öğrencilerimizin yapay zeka destekli eğitim sistemine yoğun talebi var. EBA akademik destek platformuna kayıt olan öğrenci sayısının 1 milyona yaklaştığını söyleyebilirim.

İlk 15 günde ders sayısı 650 bini aştı

13 Nisan 2020'den itibaren EBA canlı sınıf uygulamasında ilk 15 günde ders sayısı 650 bini aştı. Bu derslerin sadece 150 bini ilk hafta yapıldı, ikinci hafta ise bu ders sayısı 500 bin oldu. Bu derslerin yaklaşık 200 binini ise hafta sonu yaparak eğitime yeni bir zaman boyutu da kazandırmış olduk.

Telafi eğitimleri

Bakanlık olarak telafi eğitimlerinin sürecini tamamladık. Salgınla mücadele bizlere yeni tecrübeler kazandırdı. Meslek liselerini güçlendirme gayreti içindeyiz. AR-GE çalışmaları meslek liselerindeki bu süreçte önemini gösterdi. Öğrencilerimizin bu geçici durumda bol bol kitap okuyarak zaman geçirmelerini tavsiye ediyorum.

LGS tarihi haftaya netleşecek

LGS ile ilgili hafta başında yapılacak kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapacak.