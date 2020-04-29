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YÖK'ten öğrencilere 6 GB’lık ücretsiz internet desteği

Yüksek Öğretim Kurumu, öğrencilere 6 GB’lık ücretsiz internet desteği verileceğini açıkladı. Açıklamada, 'Ülkemizdeki bütün mobil operatörle yaptığımız çeşitli temaslar neticesinde platformdan yararlanan öğrencilerimize “6 GB’lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası” adı altında ücretsiz bir internet kullanım hakkı verilmesi kararlaştırılmıştır.' denildi.

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YÖK'ten  öğrencilere 6 GB’lık ücretsiz internet müjdesi geldi.

Yök konuyla ilgili şunları söyledi;

"Ülkemizdeki bütün mobil operatörle yaptığımız çeşitli temaslar neticesinde platformdan yararlanan öğrencilerimize “6 GB’lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası” adı altında ücretsiz bir internet kullanım hakkı verilmesi kararlaştırılmıştır. Buna göre üniversite öğrencilerimiz, “YÖK Dersleri Platformu” sayfasındaki üniversitelerimize ait çeşitli dijital ders içeriklerine, mobil operatörleri ile yapacakları işlemler neticesinde hatlarına ücretsiz olarak tanımlanacak olan “6 GB’lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası” kapsamında ek herhangi bir internet ücreti ödenmeden erişilebilecektir"

Tüm vatandaşlara bedava 1 GB internet verilmişti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yeni tip koronavirüs salgını tedbirleriyle birlikte internet kullanımının artması nedeniyle Ramazan ayında tüm cep telefonu abonelerine ücretsiz 1 gb internet verileceğini duyurmuştu.

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