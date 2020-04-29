ABD ekonomisi koronavirüs salgını etkisiyle yüzde 4,8 daraldı

Küresel krizden bu yana en sert düşüşü yaşayan ABD ekonomisindeki daralmada ihracat ve ithalattaki düşüş etkili oldu.

Abone ol

ABD ekonomisi, koronavirüs salgınından nasibini aldı.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın, ocak-mart dönemine ait öncü GSYH verilerine göre, ülke ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,8 daraldı.

Küresel finansal krizi döneminden sonraki en sert düşüşü kaydeden veriye ilişkin piyasa beklentisi, yüzde 4 daralma yönündeydi.

Beklentilerin üzerinde daralma

Koronavirüs salgınının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde daralan ülke ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2,1'lik büyüme kaydetmişti.

Bu dönemde ABD ekonomisindeki daralmada; kişisel tüketim harcamaları, yabancıların sabit yatırımları, özel stok yatırımları, ihracat ve ithalattaki düşüş etkili oldu.

Tüketim harcamaları fiyat endeksinde artış

Yılın ilk çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 1,3 artış gösterdi.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de bu dönemde yüzde 1,8 arttı. Beklentiler bu verinin yüzde 1,4 artması yönündeydi.

Piyasalar verileri fiyatlıyor

Büyüme verisi öncesi 1,0842 seviyesinde seyreden avro/dolar paritesi, açıklamanın ardından 1,0860'a yükseldi. Dolar/TL ise 6,9850'den 6,9768'e geriledi.

Diğer taraftan, 1,718 dolardan işlem gören altının onsu 1,717 seviyesinde gerçekleşti. 23,93 dolar seviyelerinde seyreden Brent petrolün varil fiyatı ise verilerin ardından 24,53 dolardan işlem gördü.