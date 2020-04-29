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Eczaneler ücretsiz vermiyor! SGK'lılar ücretsiz maskeyi nasıl alacaklar

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Ücretsiz maskeler eczaneler aracılığıyla dağıtılıyor. Ancak dün kamu çalışanları ve SGK'lılara artık eczanelerden maske verilmeyecek. Piyasada maske satışı da yasak! Peki SGK'lı çalışanlara ücretsiz maske nasıl dağıtılacak?

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Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı 10 ve üzeri personel çalıştıran işletmelere maske dağıtma kararı aldı. Söz konusu karar doğrultusundan kentlerin sanayi ve ticaret odalarıyla irtibat kuruldu. Odalar tarafından hazırlanan üye listeleri valiliklere iletildi.

Valilik tarafından toplanan listelerde yer alan işletmelere Sağlık Bakanlığı şirketi olan Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) tarafından maskeler ulaştırılacak. Bu maskeler de ücretsiz olacak. Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, işleyen süreci şöyle anlattı: 

Listeler valiliklere ulaştırıldı

“Valilikler aracılığıyla 10 ve üzeri eleman çalıştıran bütün firmaların listesini istediler bizden. Ücretsiz maske dağıtımı için biz bu listeleri hazırladık ve Kocaeli Valiliği'ne sunduk. Firmalarla kendileri iletişime geçtiler."

"Devlet Malzeme Ofisi vasıtasıyla ihtiyaçları karşılıyorlar. Biz firmalarımız sıkıntı yaşadığında, işlemlerinde hata olduğunda devreye giriyoruz. Ticaret odası olarak rolümüz bu. Maske ihtiyacı olan 10 ve üzeri eleman çalıştıran firmalar öncelikle valiliklerle irtibata geçmeli. Bu şekilde ihtiyaçları karşılanacaktır.”

Sorun yaşanacak mı?

Hatırlanacağı gibi bir süre önce vatandaşlar için ücretsiz maske uygulaması başlamış ve maskelerin para ile satışı yasaklanmıştı. İlk olarak e-devlet üzerinden yapılan başvuruların e-pttavm tarafından karşılanacağı duyurulmuştu.

Herkesin evine kargo ile haftada 5 adet maske gönderilecekti. Ancak bu sistemde sıkıntı yaşandı. Daha sonra vatandaşların telefonlarına özel kodlar gönderildi.

Bu kodlar ile eczanelerden maske temin edilebileceği açıklandı ancak pek çok eczanede maske kalmadı. Yaşanan bu sıkıntılar 10 ve üzeri personel çalıştıran işletmelerde de görülüp görülmeyeceği merak konusu.

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