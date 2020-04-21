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Kurum ve kuruluşlara maskeler DMO tarafından dağıtılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla düzenlenen toplantıda, koronavirüsle mücadele kapsamında maskelerin tedariği ve depolanmasıyla ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtımının Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından yapılması kararlaştırıldı.

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Kovid-19 ile mücadele kapsamında vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımına devam edilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla sürecin aksamadan yürütülmesi için ilave tedbirler konusunda çalışma başlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Dinçbaş ve ilgili kurum yöneticilerinin katılımıyla yapılan toplantıda, maske dağıtımıyla ilgili süreç masaya yatırıldı.

Maske dağıtımını DMO yapacak

Toplantıda, maskelerin üretimi için gerekli malzemelerin tedariği ve ihtiyaç duyan vatandaşlara ulaştırılması hususunda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için mevcut uygulamanın iyileştirilmesine yönelik atılacak adımlar kararlaştırıldı.

Bu kapsamda, Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak maskelerin tedariği, depolanması ile kurum ve kuruluşlara dağıtımı Sağlık, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Hazine ve Maliye, Tarım ve Orman bakanlıklarının koordinasyonuyla DMO tarafından yürütülecek. Süreçte ilgili bakanlıkların yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, PTT, Sosyal Güvenlik Kurumu da yer alacak.

Toplantıda görüşülen konular arasında, Kovid-19 ile mücadelede koruyucu ekipmanların üretiminin ve ham madde miktarının artırılması için yeni yöntemlerin geliştirilmesi de yer aldı.

İlgili tüm kurumların eş güdümüyle alınacak ilave önlemler ve yapılacak süreç iyileştirilmesi sonrasında, cerrahi maskelerin üretim, tedarik ve dağıtım kapasitesinin daha da artırılması hedefleniyor.

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