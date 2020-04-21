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İran'da koronavirüsten can kaybı 5 bin 297’ye yükseldi

Demirören Haber Ajansı

İran'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 88 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 297’ye yükseldi. 

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İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son bir günde bin 297 kişide koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 84 bin 802’e yükseldiğini söyledi.

Ülkede koronavirüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin toplam sayısı bugün itibariyle 60 bin 965’e ulaştı.

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