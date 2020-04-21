Çorum'da dünyanın en dar sokağında sosyal mesafe kuralı ilginç görüntüler

İster istemez kurala uyuluyor

Sokakta yıllardır ayakkabı tamir işiyle uğraşan 4 çocuk babası İbrahim Kılpelit, "12 yaşından bu yana ayakkabı, çanta, dikimi yaparak geçimimi sürdürüyordum. Koronavirüs salgını başladıktan sonra maalesef çarşıda iş yeri olanların pek çocuğunun yaşı 65 yaş üzeri olduğu için gelemediler. Sadece bir iki dükkân açık. Ben bile evimden buraya gelirken, tüm tedbirlerimi alıp iş yerime öyle geliyorum. Hatta maskesiz ve eldivensiz hiç iş yapmam, çünkü ben çalışmak zorundayım. Sokak haliyle dar, burada sosyal mesafe kuralına ister istemez uyuluyor” dedi.