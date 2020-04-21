Türkiye ABD'ye solunum cihazı parçası satacak

Amerika Birleşik Devletleri'nde Ford'un üretimine başladığı solunum cihazlarında kullanılacak parçanın satışına onay Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Amerikan Başkanı Trump arasındaki telefon görüşmesinde verildi.

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Onlarca mühendis bir araya geldi, gece gündüz çalıştı 14 gün gibi kısa bir sürede seri üretim bandından ilk yerli ve milli yoğun bakım solunum cihazlarını indirdi ve o cihazlar dün ilk etabı açılan Başakşehir Şehir Hastanesi'nde sergilendi.

Ayda 5 bin cihaz üretilecek

Türkiye artık sadece kendi yerli ve milli solunum cihazını üretmeyecek bir de o cihazlarda kullanılar parçaları ihraç edecek. İlk girişim ABD'den geldi.

Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nde solunum cihazı üretmek için harekete geçen Ford firmasına cihazların üretiminde kullanılan kritik bir parçanın satışını yapmaya hazırlanıyor.

Satış için onay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'la yaptığı telefon görüşmesinde verildi

CNN TÜRK'ün edindiği bilgilere göre, ABD Başkanı Trump ile Cumhrubaşkanı Erdoğan'ın yaptığı telefon görüşmesinde solunum cihazı ve koronavirüsle mücadele için kullanılan koruyucu ekipman konusu gündeme geldi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ford'un solunum cihazı üretmek için ihtiyaç duyduğu o parçaya Türkiye'den satış yapılmasına onay verdi, yakın dönemde satışı yapılacak. Parçayla beraber Ford solunum cihazı üretimine hız kazandıracak.

CNN TÜRK'e konuşan kaynaklar, o parçadan ülkemizde yeterince var, bu nedenle Cumhurbaşkanı parçanın satışına onay verdi, ifadelerini kullandı.

Koruyucu ekipman satışı da gündemde

Öte yandan,, kişisel koruyucu ekipman satışı için de iki ülke arasında görüşmeler sürüyor. Amerikan firmaları ile Türk firmaları arasında Amerikan hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan kişisel koruyucu ekipman satışı ya da takası gündemde. Henüz sonuçlandırılmayan görüşmelerde onay verilmesi halinde Türkiye'den ABD'ye yüklü miktarda koruyucu ekipman satışı yapılması gündeme gelecek.