'Şahin' Boris Johnson coronavirüs kapınca 'güvercine' döndü

İNGİLTERE'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 16 bin 500'ü geçerken, ülkede karantinanın ne zaman kaldırılması gerektiği tartışması yaşanıyor. İngiliz hükümeti de karantina tedbirleri konusunda "şahin" ve "güvercinler" olarak ikiye ayrıldı. Corona virüsüne yakalanmadan "şahin" kanatta yer alan Başbakan Boris Johnson "güvercin" tarafına geçti.

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İngiltere'de hükümetteki Muhafazakar Parti içerisindeki bir kaynak, yeni tip corona virüse karşı alınan önlemler konusunda hükümet içerisinde tartışma yaşandığını iddia etti. Corona virüse yakalanmadan önce "sürü bağışıklığı" stratejisini savunan Başbakan Boris Johnson'ın şimdi karantina koşullarının sıkı bir şekilde uygulanmasından yana olduğu belirtildi.



İngiliz hükümetinde karantina tedbirleri konusunda bakanlar kurulunda iki kanadın oluştuğu ifade ediliyor. Başbakan Johnson tedbirlerin sıkı bir şekilde devam etmesini isteyerek "güvercin" kanadını oluşturuyor. Maliye Bakanı Rishi Sunak ise tedbirlerin ekonomiye daha zora sokacağını belirterek, ülkede bir an önce normalleşme adımlarının atılmasını savunuyor.

Boris Johnson korona olunca güvercine döndü



İngiliz hükümetinde karantina tedbirlerinin gevşetilmesini savunarak "şahin" kanadında yer alanlar Maliye Bakanı Rishi Sunak, Kabine Bakanı Michael Gove ve Ticaret Bakanı Liz Truss olara öne çıkıyor. "Güvercin" kanadını ise Başbakan Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock oluşturuyor. Dışişleri Bakanı Dominic Rabb, Eğitim Bakanı Gavin Williamson ve İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanı Alok Sharma ise karantina tedbirleri için orta yol bulunmasından yana.

Sürü bağışıklığını savunuyordu



Muhafazakar Parti'nin önde gelen milletvekillerinden biri, corono virüs nedeniyle yoğun bakımda kalan ve oksijen verilen Başbakan Boris Johnson'ın görüşlerinde büyük değişiklik yaşandığını söyledi. Daha önce "sürü bağışıklığı" stratejisini savunan Başbakan Johnson'ın şimdi karantina tedbirlerinin devam etmesinden yana tavır koyduğunu belirtti.



Boris Johnson hastalıktan çok korktu

Muhafazakar Parti milletvekili, "Başbakan Boris Johnson'ın durduğu yer biraz tuhaf. Halen biraz korktuğunu düşünüyorum. Hastalığı ve doktorların kendisine yaptığı uyarılar onu fazlasıyla etkiledi. Hastalığı halen kafasında yaşıyor olması onu çekimser kıldı" dedi.



"Güvercin" kanatta yer alan İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock da, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ikinci bir corona virüs dalgasının vuracağı endişesini hatırlattı. Sağlık Bakanı Hancock tedbirlerin bir süre daha devam etmesini ve adım adım gevşemenin gelmesini savunuyor.