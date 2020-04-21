Gaziantep'te cani baba 11 yaşındaki kızını döverek öldürdü

GAZİANTEP'te akıl almaz bir cinayet yaşandı. Babasının darbettiği 11 yaşındaki kız çocuğu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cani şahıs tutuklandı.

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Kan donduran cinayetin adresi bu kez Gaziantep... Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde 16 Nisan'da babası tarafından darbedilen 11 yaşındaki C.A., kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Küçük kızın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Tutuklandı

Olaydan sonra gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı M.A., nöbetçi sulh ceza hakimliğince "nitelikli kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

Eşi şiddetten kaçtı

M.A.'nın, bir süre önce şiddet uyguladığı ileri sürülen eşinin kaçtığı ve kendisinin ise 3 çocuğuyla birlikte yaşadığı öğrenildi.