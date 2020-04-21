Diyanet açıkladı camide teravih kılmayanın orucu kabul olmaz mı? Evde teravih nasıl kılınır?

Koronavirüs nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı'nda cemilerde cemaatle teravih namazı kılınmayacak. Diyanet, evde teravihin cemaatle nasıl kılınacağını açıkladı. Bir de uyarı yaptı: "Apartman altında veya sitelerin sosyal alanlarında toplanılıp cemaatle teravih kılmayın."

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Ramazanın ilk teravih namazı 23 Nisan Perşembe günü kılınacak. Türkiye genelinde camilere ilişkin alınan Covid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşlar, teravih namazlarını evlerinde tek başına veya ailesiyle eda edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Tahir Tural, teravih namazının camilerde cemaatle kılınabildiği gibi evlerde de cemaatle veya tek başına kılınabileceğini belirtti. Hem nasıl kılınacağını anlattı hem de evlerde toplu namaz kılınmaması uyarısı yaptı. Din İşleri YükseK Kurulu Üyesi Tahir Tural şöyle konuştu:

"Koronavirüs salgını nedeniyle camilerde cemaatle namaz kılmak yasak olduğu için teravih namazını evlerde cemaatle veya tek başına kılmak caizdir. Dolayısıyla hane halkından imamlık yapabilecek birisi varsa cemaatle teravih namazını kılarlar. Eğer imamlık yapacak biri yoksa her biri ferdi olarak teravih namazını evde kılabilir. Bu durumda herhangi bir sakınca yoktur."

Teravih kılmayanın orucu kabul olmaz mı?

"Bazı kişiler, camilerde cemaatle teravih namazının eda edilmemesi nedeniyle tutulacak olan oruç ibadetinin de kabul olmadığına dair iddialarda bulunuyor. Bu iddia kesinlikle doğru değil, kabul edilmesi de mümkün değildir. Çünkü oruç ile teravih ibadetleri birbirinden farklıdır. Oruç, gündüz, teravih ise gece ibadetidir."

"Peygamber Efendimiz, 'Kim ramazanın gündüzünü oruçla geçirir, gecesini de teravih namazı kılarak ihya eder, Cenabı Hak katında verilecek ecir ile mükafata iman eder ve böyle de umarsa, onun geçmiş küçük günahları bağışlanır' buyuruyor."

Oruç tutamayanlar teravih kılabilir

Tural, "Mazeretleri nedeniyle oruç tutamayan yaşlı, kalp hastası veya koronavirüs nedeniyle tedavi görenler, teravih namazı kılabilirler. Bu insanların teravih namazı kılmalarında da hiçbir sakınca yoktur. Çünkü teravih orucun değil, ramazan ayının sünnetidir" diye konuştu.

'İbadet etmek uğruna can tehlikeye atılmaz'

Evlerinde teravih namazı kılacakların Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile diğer resmi makamların önerilerine uyması gerektiğini vurgulayan Tural, "Evinde izole edilmiş kişi, teravih namazını tek başına bir odada eda etmelidir."

Evde cemaat yapılırsa kadınlar ve erkekler nasıl saf tutar?

Vatandaşların evlerinde teravih namazını cemaatle kılarken saf düzenine dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Tural, şu bilgileri verdi: "Cemaatle namaz kılarken imam önde durur, arkasında yetişkin erkek veya çocuklar, onların arkasında ise kadın veya kız çocukları saf tutar. Cemaatle namaz kılarken hanımefendilerin ve kızlarımızın, erkeklerle yan yana veya karışık saf tutmaları caiz değildir. Evde cemaatle namaz kılarken illa müezzinlik edecek birini aramaya gerek yoktur. İmamlık yapacak olan kardeşimiz aynı zamanda müezzinliği de yapabilir."

Apartman altlarında komşularla cemaat yapmayın

Tural, salgınla mücadele kapsamında cemaatle namaz kılma konusunda, "Apartman altında veya sitelerin uygun bir yerinde sosyal ihtiyaçlar için yapılmış olan alanlarda toplanılıp cemaatle namaz kılınmasını uygun bulmuyoruz. Bu durum koronavirüsle mücadele açısından çok tehlikeli" uyarısında bulundu.