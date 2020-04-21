Çanakkale'de maydanoz yedirdiği tavuğu maydanoz desenli yumurta verdi

ÇANAKKALE'de bahçıvanlık yapan Gürsel Ekici (58) tavuklarını maydanozla besledi. Tavuklardan bir tanesi inanılır gibi değil ama üzerinde maydanoz deseni bulunan yumurta verdi.

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Çanakkale Bayramiç İlçesinin Bahçelerarası mevkiinde bahçesi bulunan Gürsel Eskici, arkadaşının tavsiyesi üzerine ezildiği için pazarda satamadığı maydanozları çiftliğinde beslediği tavuklara verdi.

Sularına da maydanoz suyu karıştırmıştı

Kaynattığı maydanozun suyunu da tavukların içtiği suya karıştırdı. Bu uygulamanın ardından 10 gün sonra, Eskici'nin 10 tavuğundan biri, maydanoz desenli kahverengi yumurta yumurtladı.

"Tüm tavuklarımın maydanoz desenli.."

Elinde maydanoz desenli 4 yumurta olduğunu belirten Gürsel Eskici, "Arkadaşımdan öğrendiğim ve araştırdığım metodu maydanozlarla tavuklarımda uygulamaya başladım. Şimdi elimde 4 tane maydanoz desenli yumurta oldu, ama yakında bütün tavuklarımın maydanoz desenli yumurtlayacağını inanıyorum" dedi.