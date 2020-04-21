Michael Jackson'ın burnu yine gündem! Cansız bedenini gördüklerini iddia ettiler

Dünyaca ünlü isim, pop müziğin kralı diye tabir edilen Michael Jackson, hem yaşadığı dönemde hem de ölümünün ardından zaman zaman tüm dünyanın en çok konuştuğu kişi haline geliyor. 2009 yılında hayatını kaybeden Jackson ise şarkılarının yanı sıra geçirdiği estetik operasyonlarla ve skandallarıyla da konuşuluyor.