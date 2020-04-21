Michael Jackson'ın burnu yine gündem! Cansız bedenini gördüklerini iddia ettiler
Michael Jackson'ın cansız bedenini gördüğünü iddia edenler, ünlü şarkıcıyı yeniden gündeme taşıdı. Jackson'ın çok konuşulan 'Protez burun' iddiası yine tartışılan bir konu oldu.
Dünyaca ünlü isim, pop müziğin kralı diye tabir edilen Michael Jackson, hem yaşadığı dönemde hem de ölümünün ardından zaman zaman tüm dünyanın en çok konuştuğu kişi haline geliyor. 2009 yılında hayatını kaybeden Jackson ise şarkılarının yanı sıra geçirdiği estetik operasyonlarla ve skandallarıyla da konuşuluyor.
51 yaşında hayatını gizemli bir şekilde kalp durması ile kaybeden Jackson, yeniden gündeme taşındı. Afro-Amerikalı şarkıcının estetikler sonucu bozulan burnunu gizlemek için sahte burun kullandığı iddiası yeniden gündeme geldi.
The Mirror gazetesinin, Jackson'ın morgda çekilen cenaze fotoğraflarını inceleyen görevlilere dayandırdığı haberine göre, ünlü yıldızın burnu fazlasıyla deforme olmuştu.
Hatta Michael Jackson'ın cansız bedenini gören tanıklara göre de Jackson'ın protezi çıkarılmış burnunun son hali korkunçtu.