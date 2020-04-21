HABER /  GÜNCEL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Muhtaç Asker Ailesi Yardım Programı aylık ödeme miktarı artırıldı! Bakan Selçuk açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Muhtaç Asker Ailesi Yardım Programı kapsamındaki aylık ödeme miktarı 275 liradan 400 liraya çıkartıldı" açıklaması yaptı.

Abone ol

Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı tensipleriyle Muhtaç Asker Ailesi Yardım Programı kapsamında aylık ödeme miktarı yüzde 45,45 artarak 275 TL’den 400 TL’ye, Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programı kapsamında aylık ödeme miktarının da yüzde 50 artırarak 100 TL’den 150 TL’ye çıkarıldığını belirtti.

Kimler faydalanabiliyor?

Selçuk, programların içeriğine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

- Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Yardım Programından askere gitmiş veya gidecek olan kişinin, yoksulluk riski ile karşı karşıya bulunan, eşi, anne veya babası faydalanıyor.

Her iki yardım programı için de 24-28 Nisan 2020 döneminde ödeme yapılacak.

- Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programından da askere gitmiş veya gidecek olan kişinin, ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen, 18 yaşından küçük çocukları yararlanıyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Türkiye'de koronavirüs 3 Mayıs'ta zirve yapacak! TEPAV raporu işte normalleşme tarihi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Diyanet açıkladı camide teravih kılmayanın orucu kabul olmaz mı? Evde teravih nasıl kılınır?
Şanlıurfa'da 2 yaşındaki ikiz kardeşler feci şekilde öldü
Deniz ve havuzdan korona bulaşır mı? Prof. Ateş Kara'dan tatil açıklaması
Koronavirüs belirti göstermeden tespit edecek tanı kiti! Dr. Hanay Haziran'ı işaret etti
Erdoğan'ın Meclis'e gelmemesini kim önerdi? TBMM Başkanı Şentop açıkladı
Son dakika Van'da deprem oldu! Son depremler listesi AFAD şiddetini açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
İran'da koronavirüsten can kaybı 5 bin 297’ye yükseldi
Koronavirüsü yenen bebek alkışlarla taburcu edildi
Türkiye ABD'ye solunum cihazı parçası satacak
Gaziantep'te cani baba 11 yaşındaki kızını döverek öldürdü
M-4 karayolunda 5'inci Türk-Rus kara devriyesi gerçekleşti
Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu için paylaştı herkes bunu konuştu
Yorumlar 2 yorum