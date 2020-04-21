Muhtaç Asker Ailesi Yardım Programı aylık ödeme miktarı artırıldı! Bakan Selçuk açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Muhtaç Asker Ailesi Yardım Programı kapsamındaki aylık ödeme miktarı 275 liradan 400 liraya çıkartıldı" açıklaması yaptı.

Abone ol

Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı tensipleriyle Muhtaç Asker Ailesi Yardım Programı kapsamında aylık ödeme miktarı yüzde 45,45 artarak 275 TL’den 400 TL’ye, Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programı kapsamında aylık ödeme miktarının da yüzde 50 artırarak 100 TL’den 150 TL’ye çıkarıldığını belirtti.

Kimler faydalanabiliyor?

Selçuk, programların içeriğine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

- Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Yardım Programından askere gitmiş veya gidecek olan kişinin, yoksulluk riski ile karşı karşıya bulunan, eşi, anne veya babası faydalanıyor.

Her iki yardım programı için de 24-28 Nisan 2020 döneminde ödeme yapılacak.

- Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programından da askere gitmiş veya gidecek olan kişinin, ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen, 18 yaşından küçük çocukları yararlanıyor.