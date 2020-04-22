Koronavirüs Türkiye'de 3 Mayıs'ta zirve yapacak sonra normalleşecek! İşte TEPAV raporu

Hürriyet gazetesinden Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre raporda özetle şu tespitler yer aldı: Koronavirüs salgınında zirve, günlük olarak tespit edilen hasta sayısı, günlük iyileşen ve ölen hasta sayısının toplamına eşit olduğu noktada gerçekleşecek.