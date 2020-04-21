Fenerbahçe Mesut Özil bombasını patlatmak üzere

Fenerbahçe taraftarının da uzun süredir takımda görmek istediği Mesut Özil için temaslar sıklaştırıldı. İşte Mesut Özil transferi ile ilgili son gelişmeler....

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Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de gündemi yine Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil meşgul ediyor. Sarı-Lacivertli yönetim, Mesut'a gelecek sezon sarı-lacivertli formayı giydirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

''Neler olacağını bilemiyorum''

Daha önce transferi hakkında konuşan Mesut, "Buradaki bu sene ve seneye de olmak üzere devam edecek kontratımdan çok memnunum. Şimdiden geleceğin ne getireceğini söylemek olmaz, gelecek konusunda ben de heyecanlıyım ama neler olacağını bilemiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Düğmeye basıldı

Fotomaç'ın haberine göre; Başkan Ali Koç'un bizzat ve yakın çevresi aracılığıyla Mesut Özil'i yakın markaja aldığı öğrenildi. Geçmişte "Bir gün mutlaka Fenerbahçe forması giyeceğim" diyen Mesut'a ilk çağrı yapıldı. 31 yaşına giren dünyaca ünlü yıldızın kapısını "Şimdi tam zamanı" diyerek çalan Fenerbahçe yönetimi, mevcut ekonomik ortamda Mesut'a sunabileceği maksimum teklifi iletti.

5 milyon TL'Lik reklam teklifi yapıldı

Corona virüsü salgını nedeniyle evinde karısı ve kızıyla birlikte vakit geçiren Mesut'un, pandemi sonrası oluşacak duruma göre F.Bahçe'ye dönüş yapacağı belirtildi. Eşi Amine Gülşe Özil de Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor. Ünlü futbolcu Mesut Özil ile Amine Gülşe, 30 Mart'ta dünyaya gelen bebekleri Eda ile gündemde. Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin kızlarına bir bebek bezi firması, 5 milyon TL'Lik reklam teklifi yaptı.