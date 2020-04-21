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Fenerbahçeli Mauricio Isla'nın eşi devlet yurdunda karantinada

FENERBAHÇELİ futbolcu Mauricio Isla ailesi ile birlikte Güngören'de bir devlet yurdunda karantinaya alındı. Isla'nın eşi Gala Caldirola yurdun penceresinde görüntülendi.

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Fenerbahçe'de forma giyen futbolcu Mauricio Isla'nın eşi ve kızı, Şili'den gelmelerinin ardından Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdunda karantinaya alındı. Eşi ve kızını yalnız bırakmak istemeyen Isla, kendi isteğiyle yurda yerleşti.

Pencerede görüntülendi
Devlet yurdunda bulunan Fenerbahçeli Mauricio Isla ve ailesinin karantina süresinin Cuma günü son bulacağı öğrenilirken, Isla'nın eşi Gala Caldirola yurt odasının penceresinde görüntülendi.  

Hava alıp telefonuyla ilgilendi
Gala Caldirola bir süre hava alıp telefonuyla ilgilendikten sonra içeriye girdi. 

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