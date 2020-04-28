SGK'lılar eczaneden ücretsiz maske alamayacak! Yeni maske kararı şaşırttı

İSTANBUL Eczacı Odası'nın yaptığı açıklamaya göre, artık kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SGK'lı olarak çalışanlara eczanelerden ücretsiz maske verilmeyecek. Bu kişiler maskelerini işyerlerinden temin edecekler. Ancak işyerlerinin maskelerini nereden alacağı muallakta.

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Koronavirüs önlemleri kapsamında eczanelerden ücretsiz maske dağıtımıyla ilgili yeni düzenleme yapıldı. Yoğunluğu engellemek için eczanelerden ücretsiz maske alacaklarla ilgili sınırlamaya gidildi. Yeni düzenlemeyi İstanbul Eczacılar Odası açıkladı..

Kamuda çalışanlar ve SGK'lılara maske yok!

İstanbul Eczacı Odası'nın yaptığı açıklamaya göre, artık kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SGK'lı olarak çalışan vatandaşlar eczanelerden ücretsiz maske alamayacak. Yapılan açıklamada bu kişilerin çalıştıkları kurumlardan maske temin edebileceği ifade edildi.

İşyerleri nereden alacak?

Açıklamayla birlikte ücretsiz maske konusunda kafalar daha da karıştı. Maskeler ilk olarak PTT aracılığıyla e devletten dağıtılıyordu. Ardından bu iş eczanelere aktarıldı. Şimdi eczanelerde işyerlerine topu attı. Maske satışı yasak olduğu için işyerlerinin bu maskeleri nasıl ve nereden temin edeceğine dair bir bilgilendirme yok.

Maske kodu alamayan çok sayıda kişi var

Kod ile maske dağıtımında da çok sıkıntılar var. Bir çok kişi daha kod alamamışken, bazılarına ise 2. hatta 3. kodlar ulaştı. Kod alamayan kişilerin başvuracakları herhangi bir iletişim kanalı da olmadığından bu kişiler çaresizler.