Hazine destekli kredi geri ödemeleri 6 ay erteleniyor! Bakan Albayrak açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz." açıklaması yaptı.Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, yaklaşık olarak 6 milyar liralık borcun öteleneceğini açıkladı.
Bakan Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada çiftçilerin yanında olduklarını ve Mayıs-Haziran aylarında vadesi gelen hazine destekli kredi geri ödemelerini 6 ay ertelediklerini söyledi.
"Faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz"
Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:
- Son 18 yıldır çiftçimizin hep yanında durduk, alnının terini karşılıksız bırakmamak için elimizden geldiğince imkanlarımızı seferber ettik.
- Bugün geldiğimiz noktada, Covid-19 ile ilgili son gelişmelerden etkilenen çiftçimizin-tarımsal üreticimizin yine yanındayız.
- Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz.
Son 18 yıldır çiftçimizin hep yanında durduk, alnının terini karşılıksız bırakmamak için elimizden geldiğince imkanlarımızı seferber ettik.
Bugün geldiğimiz noktada, COVID-19 ile ilgili son gelişmelerden etkilenen çiftçimizin-tarımsal üreticimizin yine yanındayız.
Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 28, 2020
Böylelikle çiftçimize, yaklaşık 6 milyar TL’lik kredi borcunu öteleme imkânı sunuyoruz. Çiftçimize hayırlı olsun.