Hazine destekli kredi geri ödemeleri 6 ay erteleniyor! Bakan Albayrak açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz." açıklaması yaptı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, yaklaşık olarak 6 milyar liralık borcun öteleneceğini açıkladı.

Bakan Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada çiftçilerin yanında olduklarını ve Mayıs-Haziran aylarında vadesi gelen hazine destekli kredi geri ödemelerini 6 ay ertelediklerini söyledi.

"Faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz"

Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:

- Son 18 yıldır çiftçimizin hep yanında durduk, alnının terini karşılıksız bırakmamak için elimizden geldiğince imkanlarımızı seferber ettik.

- Bugün geldiğimiz noktada, Covid-19 ile ilgili son gelişmelerden etkilenen çiftçimizin-tarımsal üreticimizin yine yanındayız.

- Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz.