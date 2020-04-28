Yerli solunum cihazının üretim aşamalarını görüntülendi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın 'tüm dünya peşine düştü' dediği 14 günde seri üretimine geçilen yüzde 100 yerli ve milli solunum cihazının üretim aşamaları görüntülendi.
Arçelik, ASELSAN, Baykar Makine ve Biosys mühendislerinin seferberliğiyle hayata geçirilen yerli solunum cihazının seri üretimi ve testleri, Arçelik'in Çerkezköy'de bulunan elektronik işletmesinde 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor.
Sağlık Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın liderliğinde; 4 Türk şirketi tarafından, "Milli Mücadele" ruhuyla geliştirilen yerli solunum cihazının üretim süreci, Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi. Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk, AA muhabirine cihazın seri üretime geçiş öyküsünü ve önümüzdeki takvimini anlattı.
Ocak ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başladığında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Biosys ile yoğun bir şekilde çalışmaya başladığını belirten Öztürk, "Biosys aslında TÜBİTAK desteği ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğini daha önceden almış bir start up'ımız. ASELSAN, Baykar ve Sanayi Bakanlığı bir araya geliyorlar ve 'bu cihazı yüksek adette nasıl üretebiliriz?' diye çalışıyorlar. Ve bu dönemde akıllarına Arçelik Garage geliyor." bilgilerini verdi.
"Garage'da buluştuk ve hızla çalışmaya başladık"
Arçelik Garage'ın dünyanın en iyi hızlandırma ve prototipleme merkezlerinden biri olduğunu anlatan Öztürk, "Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Mehmet Fatih Kacır bey beni aradı. 'Böyle bir proje var, ne diyorsun Oğuz' dedi. Ben dedim 'Bakanım hemen gelin, konuşalım. Birlikte Garage'da buluştuk. Biosys ve Baykar'dan da arkadaşlarımız vardı. Hep birlikte gözden geçirdik ve hızla çalışmaya başladık. Kısa bir sürede bunu seri olarak üretebileceğimizi paylaştık." bilgilerini verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendilerine gece 2'ye randevu verdiğini anlatan Öztürk, Ankara'ya giderek Koca'ya projeyi anlattıklarını ve onay aldıklarını söyledi.
Öztürk şöyle konuştu:
"Bu proje ülkemizin zor bir durumda nasıl bir araya geldiğinin çok iyi bir örneği. Biosys firması, Baykar, ASELSAN ve Arçelik olmak üzere hep beraber tasarım ve üretim know-how'ımızı bunun üzerine koyduk ve iki haftada aslında o start up'ın geliştirdiği bir miktar prototip kabul edilen ürünü, güvenli ve seri üretime hazır hale getirdik.