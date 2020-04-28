Yerli solunum cihazının üretim aşamalarını görüntülendi

"Garage'da buluştuk ve hızla çalışmaya başladık"

Arçelik Garage'ın dünyanın en iyi hızlandırma ve prototipleme merkezlerinden biri olduğunu anlatan Öztürk, "Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Mehmet Fatih Kacır bey beni aradı. 'Böyle bir proje var, ne diyorsun Oğuz' dedi. Ben dedim 'Bakanım hemen gelin, konuşalım. Birlikte Garage'da buluştuk. Biosys ve Baykar'dan da arkadaşlarımız vardı. Hep birlikte gözden geçirdik ve hızla çalışmaya başladık. Kısa bir sürede bunu seri olarak üretebileceğimizi paylaştık." bilgilerini verdi.