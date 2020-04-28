'Beni aldatıyor' diye eşi ve baldızını bıçakladı! 'Çocuklarıma ne olacak' diye sordu

MANAVGAT'ta aşçılık yapan Celal Y, evde tartıştığı eşi ve baldızını bıçakladı. Kanlı elbiseleriyle polise teslim oldu. "Eşim beni aldatıyordu. Şimdi çocuklarıma ne olacak" diye sordu. Mahkeme tutukladı. Bıçakladığı eşi onu cezaevine uğurladı.

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Antalya'da mutfakta telefonla görüşen eşiyle yaşadığı tartışma sırasında eşini ve araya giren baldızını bıçakla yaralayan Celal Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Celal Y., eşini ve baldızını bıçakladıktan sonra kanlı pantolonuyla polise teslim olmuş ve o sırada "Çocuklarıma ne olacak şimdi" diyerek herkesi şaşırtmıştı. Celal Y'yi cezaevine bıçakladığı eşi uğurladı.

Dün Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Manavgat’ta bir otelde aşçı olarak çalışan Celal Y., evlerinde eşiyle yaşadığı tartışma sırasında eşi Zekiye Y. ve baldızı Hatice Ö.G.'yi bıçakla yaraladı. Olayın ardından Celal Y. üzerindeki kanlı elbiselerle polise teslim olurken, yaralanan eşi ve baldızı hastaneye kaldırıldı.

İlk sözleri 'eşim beni aldatıyordu, çocuklarım ne olacak' oldu

Celal Y., olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Celal Y.’nin, "Eşim beni aldatıyordu. Şimdi çocuklarıma ne olacak?” dediği öğrenildi. Yalınayak ve üzerindeki kanlı eşofmanla Manavgat Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, polis merkezine götürüldü. Celal Y. ve Zekiye Zeynep Y. çiftinin biri erkek 2 çocukları olduğu öğrenildi.

Emniyette 'telefonunu vermediği için' dedi...

Celal Y., emniyette ve savcılıkta verdiği ifadede, mutfağa geldiğinde telefonla görüşen eşinin telaşla telefonu kapattığını, kiminle görüştüğünü sorduğunda kardeşiyle görüştüğünü söylediğini belirtti. Bu sırada telefona mesaj geldiğini ve telefonu görmek istediğini belirten Celal Y., eşinin telefonu vermemesi üzerine aralarında tartışma yaşandığını, tartışma sırasında eşinin yemek yaptığı bıçağı alıp dolaba vurduğunu, kendisinin de eşinin elinden aldığı bıçağı eşine doğru birkaç kez salladığını, bu arada araya giren baldızının da yaralandığını söyledi.

Bıçakladığı eşi kocasının anlattıklarını doğruladı

Olaydan kısa bir süre sonra hastaneden taburcu edilen eşi Zekiye Y.’nin de ifadesinde eşinin anlattıklarını doğruladığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Celal Y., mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

Cezaevine bıçakladığı eşi uğurladı

Öte yandan, Celal Y.'nin emniyetten adliyeye getirilmesi sırasında iş yerinden arkadaşlarının yanı sıra hastaneden taburcu edilen eşi de adliye çıkışında yalnız bırakmadı.