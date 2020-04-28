HABER /  GÜNCEL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

5 bin öğretmenin bilgileri çalındı! Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma açtı

İSTANBUL'da Milli Eğitim Bakanlığı'nda (MEB) görevli 5 bin öğretmenin bilgileri çalındı. MEB ve BTK sorumlular hakkında soruşturma başlattı.

Abone ol

İstanbul'da 'Kendini geliştir, geleceği değiştir' adlı projeye katılan öğretmenlerin kişisel verilerinin bulunduğu program hack'lendi. Yaklaşık 5 bin öğretmenin bilgilerinin çalınmasıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlattı.

'Kendini geliştir, geleceği değiştir' dendi ama!

Haber Global'in haberine göre, Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce uzaktan eğitim modeli ile hayata geçirilmesi planlanan 'Kendini geliştir, geleceği değiştir' adlı projeye katılan öğretmenlerin kişisel verilerinin bulunduğu program hack'lendi. Proje kapsamında 5 bin kişinin kişisel verileri bir siteye yüklendi ve bu site de sanal korsanlarca ele geçirildi.

Projenin detaylarından MEB'in haberi yok

Proje detaylarından MEB'in haberinin olmadığı öğrenildi. Sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) da bir soruşturma başlattı. Proje kapsamındaki bilgiler, ad, soyad, TC kimlik numarası ve e-posta adreslerinden oluşuyordu. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kadir Şeker cezaevinde koronavirüs kaptı! Tutuklu kalmaya devam edecek
Çalışanlar bunu yaparken bir daha düşünün! Yargıtay tazminatsız kovulabilir dedi
Türkiye'de ilk plazma tedavisi uygulanan korona hastasından iyi haber
Fenerbahçe teknik direktörlük için Lucescu ile anlaştı! Bomba iddia
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı
Prof. Mehmet Ceyhan uyardı en az 5 tanesi bundan daha kötü salgın yapabilir
ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'da parkta 'Uzun eşek' oynayan 10 kişiye ceza yağmuru
Koronavirüs hastaları neden yüzükoyun yatırılıyor Prof. Levent Yamanel açıkladı
Brigitte Macron ve Emine Erdoğan telefonda konuştu! Koronayla mücadelede dayanışma
Sakarya'da acı ölüm 9 yaşındaki çocuk yangında mahsur kaldı
Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı son haber geldi
İşsizlik maaşı ne zaman yatacak TC ile işsizlik maaşı sorgulama ekranı
Yorumlar 1 yorum