5 bin öğretmenin bilgileri çalındı! Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma açtı

İSTANBUL'da Milli Eğitim Bakanlığı'nda (MEB) görevli 5 bin öğretmenin bilgileri çalındı. MEB ve BTK sorumlular hakkında soruşturma başlattı.

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İstanbul'da 'Kendini geliştir, geleceği değiştir' adlı projeye katılan öğretmenlerin kişisel verilerinin bulunduğu program hack'lendi. Yaklaşık 5 bin öğretmenin bilgilerinin çalınmasıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlattı.

'Kendini geliştir, geleceği değiştir' dendi ama!

Haber Global'in haberine göre, Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce uzaktan eğitim modeli ile hayata geçirilmesi planlanan 'Kendini geliştir, geleceği değiştir' adlı projeye katılan öğretmenlerin kişisel verilerinin bulunduğu program hack'lendi. Proje kapsamında 5 bin kişinin kişisel verileri bir siteye yüklendi ve bu site de sanal korsanlarca ele geçirildi.

Projenin detaylarından MEB'in haberi yok

Proje detaylarından MEB'in haberinin olmadığı öğrenildi. Sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) da bir soruşturma başlattı. Proje kapsamındaki bilgiler, ad, soyad, TC kimlik numarası ve e-posta adreslerinden oluşuyordu.