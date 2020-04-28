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Beşiktaş'a iki kanat oyuncusu birden

Kartal gelecek sezonda yapacağı transferlerle kanat hatlarını güçlendirmek istiyor. Beşiktaş yönetiminin gündeminde Cabot, Elia ve Gyasi var.

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Beşiktaş gelecek sezonun planlamasını yapıyor. Sergen Yalçın'ın yönetimle görüşerek kanatların güçlendirilmesi gerektiğini söylemesi üzerine Kartal harekete geçti. Listede Cabot, Elia ve Gyasi var..

En az ikisi alınacak

Takvim'in haberine göre; Sezon sonu Diaby ve Lens ile yolları ayırmayı planlayan yönetimin Cabot, Eljero Elia ve Gyasi gibi etkili kanat oyuncularından en az ikisini transfer etmeyi planladığı ortaya çıktı.

Gyasi'nin bir yıllık sözleşmesi daha var

Bu oyunculardan Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımında forma giyen Edwin Gyasi'nin 1 yıllık sözleşmesi olmasına rağmen sezon sonu kulübünden bonservisini alarak ayrılacağı öne sürüldü.

Sergen hocanın onayı şart

Cabot ve Elia'nın ise sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor. Yönetimin Sergen Yalçın'ın da onay vermesi üzerine bu 3 isimden 2'sinin transferini mutlaka bitirmeyi planladığı belirlendi.

Genç filebekçi de gündemde

Beşiktaş'ın Samsunspor'un genç kalecisi Nurullah Aslan için Karadeniz kulübüyle görüşerek yeni bir teklif sunacağı öğrenildi.

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