HABER /  YEREL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Bursa'da traktörün el frenini çekmeyi unutunca feci şekilde can verdi

ADV N Kolay'ın şimdi bir de artısı var

BURSA'da yaşayan Nevcihan Şentürk (58) kayan traktörü durdurmaya çalışırken ağaç ile traktör arasına sıkışarak hayatını kaybetti. Talihsiz adamın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Abone ol

Acı Olay, dün Yenişehir ilçesi kırsal Yarhisar Mahallesi’nde meydana geldi.

Nevcihan Şentürk, traktörünü park ederek köy meydanındaki çeşmeden su doldurmak istedi. Bu sırada el freni çekilmeyen traktör hareket etmeye başladı. Şentürk, traktöre atlayarak durdurmaya çalıştı. Ancak Şentürk sürüklenen traktör ile ağaç arasına sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri yaptığı kontrolde, Şentürk’ün öldüğünü belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe teknik direktörlük için Lucescu ile anlaştı! Bomba iddia
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı
Prof. Mehmet Ceyhan uyardı en az 5 tanesi bundan daha kötü salgın yapabilir
Aamir Khan 1 kg un yardımı yaptı! Unun içinden çıkan büyük sürpriz
Putin Erdoğan'ın talebini kabul etti! Karantina uygulanmayacak
Türkiye'den Amerika'ya yardım taşıyan uçak havalandı Ankara'da tarihi görüntüler
ÖNCEKİ HABERLER
Karı koca çıplak halde birbirine sarılırsa oruç bozulur mu?
Tarım Bakanlığı'nın yeni bal düzenlemesi tüketiciyi sevindirecek
ABD Büyükelçisi'nden Türkiye'ye teşekkür
Bakanlık'tan iyi ve organik tarıma mücbir sebep düzenlemesi
MSB: 2 terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi
2020 Kayseri İmsakiye sahur imsak vakti! Kayseri Diyanet iftar saatleri
Yorumlar