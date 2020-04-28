Bursa'da traktörün el frenini çekmeyi unutunca feci şekilde can verdi

BURSA'da yaşayan Nevcihan Şentürk (58) kayan traktörü durdurmaya çalışırken ağaç ile traktör arasına sıkışarak hayatını kaybetti. Talihsiz adamın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Acı Olay, dün Yenişehir ilçesi kırsal Yarhisar Mahallesi’nde meydana geldi.

Nevcihan Şentürk, traktörünü park ederek köy meydanındaki çeşmeden su doldurmak istedi. Bu sırada el freni çekilmeyen traktör hareket etmeye başladı. Şentürk, traktöre atlayarak durdurmaya çalıştı. Ancak Şentürk sürüklenen traktör ile ağaç arasına sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri yaptığı kontrolde, Şentürk’ün öldüğünü belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.