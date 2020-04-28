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Fenerbahçe teknik direktörlük için Lucescu ile anlaştı! Bomba iddia

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Fenerbahçe'de teknik direktörlük için, Rumen basını flaş bir haber geçti. Sarı-lacivertlilerin, uzun süredir temasta olduğu Razvan Lucescu'yla anlaştığı ve imza attıracağı belirtildi.

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Birçok hocayla görüşen Fenerbahçe'nin uzun süredir temas halinde olduğu Razvan Lucescu için ülkesi Romanya'da ciddi iddialar dile getiriliyor.

Sarı-lacivertli takım parayı ödeyecek

Arap ekibi Al Hilal'i çalıştıran 51 yaşındaki hocanın gelecek sezondan itibaren Türkiye'de görev yapacağı ileri sürüldü. Al Hilal'den ayrılması halinde 2 milyon dolar tazminat maddesi bulunan Lucescu için sarı-lacivertlilerin bu parayı ödeyeceği kaydedildi.

Baba Lucescu danışman olacak

Razvan Lucescu'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesi durumunda babası Mircea Lucescu'nun da kulüpte danışman olarak görev yapabileceği ifade edildi. Bu arada yönetimin diğer adaylarla da teması koparmadığı belirtiliyor.

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