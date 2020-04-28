Bakanlık'tan iyi ve organik tarıma mücbir sebep düzenlemesi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın iyi tarım uygulamaları ve organik tarım esaslar hakkındaki yönetmeliği yürürülüğe girdi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, iyi ve organik tarım faaliyetlerinin kontrollerine ilişkin yeni kararlar aldı.

Buna göre, kontrollerde mücbir sebeplerin ortaya çıkması durumunda, yıllık kontrol sıklığı, haberli ve habersiz kontrol sayısıyla sertifikaların geçerlilik sürelerine ilişkin düzenleme yapabilecek.

Resmi Gazete'de yayınlandı

Bakanlığın "İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i ile "Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Deprem, sel, salgın, hastalık...

Buna göre, iyi tarım ve organik tarım faaliyetlerinde, deprem, sel, yangın ve salgın hastalık gibi kontrol işlemlerinin yetkilendirilmiş kuruluşlarca gerçekleştirilmesini engelleyecek nitelikte mücbir sebeplerin ortaya çıkması halinde, Bakanlık, yıllık kontrol sıklığı, haberli ve habersiz kontrol sayısıyla sertifikaların geçerlilik sürelerine ilişkin düzenlemeye gidebilecek.

Özellikle koronavirüs salgını dolayısıyla "mücbir sebep" kararları ve çeşitli tedbirler tarım sektöründe de alınmıştı.