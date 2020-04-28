MSB: 2 terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bulunan Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Abone ol
Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü üyelerine göz açtırmamaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, ağır yıkıma uğrayan terör örgütü Pkk üyesi olduğu tespit edilen 2 teröristin Irak'ın Hakurk bölgesinde hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini Twitter hesabından paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/oExWOHQlSZ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 28, 2020