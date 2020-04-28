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MSB: 2 terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bulunan Hakurk bölgesinde tespit edilen 2 teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü üyelerine göz açtırmamaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, ağır yıkıma uğrayan terör örgütü Pkk üyesi olduğu tespit edilen 2 teröristin Irak'ın Hakurk bölgesinde hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini Twitter hesabından paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

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