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Putin Erdoğan'ın talebini kabul etti! Karantina uygulanmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'den Rus tarafın ticari amaçla yük götüren şoförlere ilişkin karantina süresinin indirilmesine yönelik talepte bulunmuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu talebin kabul edildiğini ve şoförlerin kurallara uymaları halinde geri dönebileceklerini söyledi.

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Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Putin'le geçen hafta yaptığı telefon görüşmesinde, Rus tarafın ticari amaçla yük getiren şoförlere ilişkin karantina süresinin indirilmesine yönelik talepte bulunduğunu belirtti.

Bakan Karaismailoğlu, “Yayınladığımız genelge ile Rusya ve Kazakistan başta olmak üzere Orta Asya’dan Türkiye’ye yük getiren şoförlere uygulanan 14 günlük karantina süresi, şoförlerin araçtan inmemeleri ve belirlenen kurallara uyarak 72 saat içerisinde ülkeyi terk etmeleri haline uygulanmayacak. Söz konusu araçlar araç takip sistemi ile takip edilecek” ifadelerini kullandı.

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