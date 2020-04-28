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Araç alım-satımında yeni dönem! Takasbank ile artık ödenebilecek

Merkez Bankası, taşıt alım satım bedelinin Takasbank aracılığıyla ödenebilmesi ve Takasbank'ın tezgah üstü türev ürünler için takas ve merkezi karşı taraf hizmeti sunabilmesine onay verdi.

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Merkez Bankası'nın (TCMB), Takasbank (İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ'nin) ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemi işleticiliği faaliyetlerine ilave olarak yürütebileceği diğer faaliyetlere ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

2 yeni hizmet

- Kararlar doğrultusunda taşıt alım satım bedeli Takasbank aracılığıyla ödenebilecek.

- Öte yandan Takasbank, tezgah üstü türev ürünler için takas ve merkezi karşı taraf hizmeti sunabilecek.

Takasbank nedir?

Takasbank, Türk piyasalarının rekabet gücünü artırmaktadır. Ana sözleşmesi uyarınca takas ve saklama hizmetleri vermek, finansal hizmetleri, iktisadi faaliyetleri gerçekleştirme amacına sahiptir. Resmi web sitesindeki tanımda ise "Borsa İstanbul bünyesinde mevcut piyasalarda gerçekleşen pay, borçlanma araçları, yurt dışı sermaye piyasası araçları, türev araçlar ve kıymetli madenler ile ilgili takas kuruluşudur" ifadeleri kullanılmıştır.

Amaçları doğrultusunda sermaye piyasası mevzuatının ve Bankacılık Kanunu'nun izin verdiği tüm faaliyetlerde bulunmaktadır. Takasbank, merkezi takas ve bankacılık lisanslarına sahiptir. Bunlar sayesinde Türk sermaye piyasalarında üyelerine takas, merkezi karşı taraf ve bankacılık hizmetleri vermektedir.

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