Dünyada koronavirüsten ölenlerin sayısı 210 bini aştı

Bu ülkeyi 26 bin 977 can kaybıyla İtalya, 23 bin 521 ile İspanya, 23 bin 923 ile Fransa, 21 bin 92 ile İngiltere, 7 bin 207 ile Belçika, 6 bin 21 ile Almanya, 5 bin 806 ile İran ve 4 bin 633 ile Çin takip etti.