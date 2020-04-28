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Oxford'un geliştirdiği aşı testlerinde olumlu sonuç! 28 günde tamamen iyileştirdi

Oxford Üniversitesi, maymunlar üzerinde yapılan aşı denemesinde umut verici sonuçlar aldı. Laboratuvardaki bilim insanları, aşı olmuş tüm hasta maymunların 28 gün sonra tamamen iyileştiğini duyurdu.

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Bilim insanları koronavirüse karşı aşı bulmak için yoğun bir tempoyla çalışırken, ABD'den güzel haberler geldi. Birçok ekip aşılarının güvenli olup olmadığını görmek için birkaç yüz insan üzerinde klinik denemeler yapmak zorunda kaldı. Ancak Oxford'un Jenner Enstitüsü'ndeki bilim insanları geçen sene insanlara zararsız olduğu kanıtlanan bir aşıyı geliştirdiği için diğerlerinden bir adım önde başladı.

'Acil durum onayı' bekliyor

Jenner'dakiler bu aşıyı geçen sene eski bir koronavirüs türüne karşı geliştirmeye başlamıştı. Bu sayede Oxford, salgın sırasında ilk aşamaları hızlıca aşabildi. Ekip, önümüzdeki ayın sonunda geliştirdiği aşıyı 6 binden fazla kişinin üzerinde denemeyi ve aşının sadece güvenli olduğunu değil, işe yaradığını da göstermek istiyor.

New York Times'ın aktardığına göre Oxford'daki bilim insanları şimdi denetleme kurumlarından 'acil durum onayı' bekliyor. Bilim insanları bu onayın alınması durumunda birkaç milyon doz aşının gelecek Eylül ayında hazır olacağını söyledi.

28 gün sonra tamamen iyileştirdi

Oxford, beklediği onayı alabileceği yönde olumlu haberler aldı. Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün Rocky Dağları Laboratuvarı'nda geçen ay altı rhesus maymununa tek doz Oxford'un geliştirdiği aşıdan yapıldı. Hayvanlar ağır seviyede virüse maruz bırakıldı. Laboratuvardaki bilim insanları, aşı olmuş tüm hasta maymunların 28 gün sonra tamamen iyileştiğini duyurdu.

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