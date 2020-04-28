HABER /  EMLAK
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Murat Kurum'dan 100 bin yeni sosyal konut projesi açıklaması

İhlas Haber Ajansı

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, '100 Bin Yeni Sosyal Konut' projesinden kura çekimlerinin kaldığı yerden devam ettiğini, bugün Manisa ve Denizli'de kura çekilişinin yapılacağını açıkladı.

Abone ol

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından “100 bin yeni sosyal konut” projesine ilişkin bir paylaşım yaptı.

Bakan Kurum, konuya ilişkin yapılan açıklamada, “100 Bin Yeni Sosyal Konut' projemizin kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Manisa Köprübaşı, Akhisar, Salihli ve Denizli Güney projelerimizin kuraları çekilecek. Kura çekimleri #TOKİ Başkanlığımızın sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak. Dar gelirli vatandaşlarımızı kolay ödeme koşullarıyla ev sahibi yapacak projemiz için önümüzdeki süreçte 64 bin konutun kurasını çekeceğiz. Konutlarımızın temellerini de söz verdiğimiz üzere Haziran ayı sonunda atmaya başlıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Huzurevine kontrole giden doktor 54 yaşlıya koronavirüs bulaştırdı
Dolar 7 lira seviyelerine dayandı! Koronavirüs etkisi
İstanbul'da seyahat yasağı ne zaman bitecek? 5 gün yeni vaka görülmeyen şehir normale dönecek
Yurt dışından getirilen iki Türkten farklı tepkiler! Rezillik
Koronavirüs sonrası yeni hayata yeni kurallar geliyor! Bakanlıklar harekete geçti
Koronavirüs ne zaman bitecek Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü tarih verdi
ÖNCEKİ HABERLER
Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti
ABD'de 'evde kal' uygulamasını protesto eden grubun lideri koronavirüse yakalandı
2016'dan beri aranan FETÖ terör örgütü üyesi yakalandı
Nur Yerlitaş hiç evlendi mi eşi ve çocukları var mı?
Antalya'da falezlerden düşen genç kadının feci ölümü! Bu fotoğraf sonu oldu!
Bülent Ersoy'un annesi kaç yaşında öldü? Bülent Ersoy babası kimdir?
Yorumlar