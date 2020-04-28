Modacı Nur Yerlitaş aslen nereli Arap mıydı bilinmeyen ailesi kimdir?

Ünlü modacı Nurella lakaplı Nur Yerlitaş beyin kanseri ile verdiği amansız savaşı kaybetti ve 64 yaşında öldü. Sevenleri ile başta yakınlarını yasa boğan Nur Yerlitaş'ın hayatı da merak konusu oldu. Peki Nur Yerlitaş aslen nereli, Arap mıydı? Nur Yerlitaş evlendi mi, eşi ve çocukları var mı? İşte Nur Yerlitaş'ın son hali ve biyografisi...

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Türkiye'nin İşte Benim Stilim yarışması ile daha da yakından tanıdığı ve Nurella lakabını taktığı ünlü modacı Nur Yerlitaş 64 yaşında öldü. Son 2 yıldır beyin kanseri ile savaşan ve 2 büyük operasyon geçiren Nur Yerlitaş ölümü ile sevenlerini, yakınlarını ve dostlarını yasa boğdu. Ölümünün ardından Nur Yerlitaş'ın hayatı da merak konusu oldu. Peki ünlü modacı Nur Yerlitaş hiç evlendi mi eşi var ve çocukları var mıydı?

Nur Yerlitaş son zamanlarda sosyal medyadan elini eteğini çekmiş ve kendisini tedavi olmaya adamıştı. Yakın dostları zaman zaman ünlü modacıya moral vermek için yanına gidiyordu. Son olarak giden isimlerden biri de türkücü İzzet Yıldızhan olmuştu. Yıldızhan bu fotoğrafı paylaşmıştı..

Kendini aşk kadını olarak gören ve duygusallığı ile tanınan modacı Nur Yerlitaş hiç evlilik yapmadı ve Nur yerlitaş'ın hiç çocuğu olmadı. Kendisi ailesine ve kardeşlerine adayan Yerlitaş, onlar benim servetim diyerek ailesine olan düşkünlüğünü her fırsatta dile getirmişti. Nur Yerlitaş'ın Benan Yerlitaş, Bahattin Yerlitaş adında 2 kardeşi var.

SON PAYLAŞIMINI

Nur Yerlitaş, 19 saat önce bu fotoğrafını paylaşıp " Bakma bana öyle, baktığın yerdeyim ben de kal #evdekal" yazmıştı.

Bu posta, Ajda Pekkan da "Nurcuğum seni çok özledim" diye cevap vermişti.

NUR YERLİTAŞ KİMDİR?

Nurella lakabıyla tanınan Nur Yerlitaş, 1956 yılında dünyaya geldi. Anne tarafından Arap kökenli baba tarafından Giresunlu olan Nur Yerlitaş, jüri üyeliğini üstlendiği programlarla tanındı. Nur Yerlitaş, moda kariyerine 80'li yılların başlarında İtalya'dan ve Fransa'dan getirdiği kıyafetleri satarak başladı.

2010'da Yemekteyiz programında bazı ünlülerle yarışmacı olarak yer aldı. Demet Akalın'ın Giderli 16 isimli albümünde yer alan "Türkan" isimli müzik klibinde oynadı. Genellikle moda alanında tanınıyor olsa da, 2007 yılında dans yarışmasının jüri üyeliğini de yaptı.