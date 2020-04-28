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Dolar 7 lira seviyelerine dayandı! Koronavirüs etkisi

Koronavirüs endişeleriyle baskı altında olan dolar kuru güne, 6,99 seviyelerinde başladı.

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Dolar/TL, 7 liranın altındaki seyrini sürdürmeye devam ediyor. Euro/TL ise 7,57'de yer alıyor.

Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesi ve ülkelerin sınırlamaları gevşetmeye başlayacaklarına ilişkin beklentiler, piyasaları pozitif etkilese de ekonomik aktiviteye yönelik endişeler geçen hafta açıklanan verilerle devam etti.

Gözler merkez bankalarında

Geçen hafta yayımlanan imalat ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri küresel ekonomide daralmanın devam ettiğine işaret ederken, küresel piyasalar, yeni haftada ABD, Avrupa ve Japonya merkez bankalarının kararlarına ve perşembe günü açıklanacak Euro Bölgesi'nin ilk çeyrek büyüme verileri odaklandı. 

Kararlar piyasalarda etkili olacak

Büyüme verilerinin yanı sıra bu hafta, çarşamba günü ABD Merkez Bankası (Fed) ve perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kararları da piyasaların yönü üzerinde etkili olacak. Japonya Merkez Bankası (BoJ) ise bugün açıkladığı kararlar ile para politikasını daha da gevşetti. Devlet tahvili alım programında sınırı kaldıran BoJ, şirket tahvili alım limitini de 20 trilyon yene yükseltti.

Altın fiyatları

- Çeyrek altın: 624 Lira

- Yarım altın: bin 247 Lira

- Gram altın: 384, 40 Lira

- Cumhuriyet altını: 2 bin 550 Lira

- Tam altın: 2 bin 494 lira

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