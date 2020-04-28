HABER /  GÜNCEL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

2016'dan beri aranan FETÖ terör örgütü üyesi yakalandı

MARDİN İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu teknik ve fiziki takip sonucu FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan D.Ç. jandarma tarafından yakalandı.

Abone ol

andarma ekipleri kendi sorumluluk bölgesi nüfusuna kayıtlı olup çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalar sonucu FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan ve 2016 yılından beri firari olan D.Ç. isimli şahsın Derik ilçesinde bulunan evinde saklandığı tespit edildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi 

Saklandığı eve jandarma tarafından yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınan D.Ç. isimli şahsın jandarmadaki işlemlerinin bitmesine müteakip çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiği öğrenildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Huzurevine kontrole giden doktor 54 yaşlıya koronavirüs bulaştırdı
Dolar 7 lira seviyelerine dayandı! Koronavirüs etkisi
İstanbul'da seyahat yasağı ne zaman bitecek? 5 gün yeni vaka görülmeyen şehir normale dönecek
Yurt dışından getirilen iki Türkten farklı tepkiler! Rezillik
Koronavirüs sonrası yeni hayata yeni kurallar geliyor! Bakanlıklar harekete geçti
Koronavirüs ne zaman bitecek Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü tarih verdi
ÖNCEKİ HABERLER
Nur Yerlitaş hiç evlendi mi eşi ve çocukları var mı?
Antalya'da falezlerden düşen genç kadının feci ölümü! Bu fotoğraf sonu oldu!
Modacı Nur Yerlitaş aslen nereli Arap mıydı bilinmeyen ailesi kimdir?
Dezenfektan önerisiyle olay olan ABD Başkanı Trump yine şaşırttı
İsrail ve Mısır arasında 'dizi' gerilimi
Kadir Şeker olayı nedir Kadir Şeker kimdir yaşı kaç son durumu
Yorumlar 1 yorum