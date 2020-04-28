Huzurevine kontrole giden doktor 54 yaşlıya koronavirüs bulaştırdı

Özel bir bakım evinde kalan yaşlıları düzenli olarak muayene eden doktor, kendisine koronavirüs bulaştığını huzurevi yönetimine bildirince, tüm yaşlılara test yapıldı. 54 kişinin tamamının test sonucu pozitif çıktı.

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Türkiye, koronavirüs salgınıyla mücadele ederken filyasyon ekipleri de etkin şekilde destek veriyor. Türkiye'de bugüne kadar 112.261 kişide Covid-19'a rastlanırken filyasyon ekipleri de virüsün kaynağını bulabilmek adına yoğun bir çaba sarf ediyor.

Bir filyasyon uzmanının ise yaptığı çalışma, büyük ihmali gözler önüne serdi. Filyasyon uzmanı, "Huzurevine yaşlıları kontrole giden doktor, 54 yaşlının tamamına koronavirüs bulaştırdı" açıklaması yaptı.

"Doktorun test sonucu pozitif çıkıyor"

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre; filyasyon uzmanı, salgın sürecinde şahit olduğu gelişmeleri şöyle aktardı:

Özel bir bakımevine, yaşlıların rutin kontrollerini her hafta bir dahiliye uzmanı doktor yapmaktadır. Bu doktorun geçtiğimiz günlerde, ateş, öksürük gibi şikayetleri başlıyor. Covid-19 testi yapılan doktorun test sonucu pozitif çıkıyor. Doktor huzurevini arayıp durum hakkında bilgi veriyor. Huzurevi de endişeye kapılarak İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne durumu aktarıyor. Sağlık şikayeti olan dokuz kişiden sekizine test yapılırken, bu kişilerin sonuçları pozitif çıkıyor.

54 yaşlının tamamının test sonucu pozitif

Bunun üzerine huzurevindeki tüm yaşlılar ile çalışanlara test yapılmasına karar veriliyor. Özel huzurevinde toplam 54 yaşlının tamamının test sonucu pozitif çıkıyor. Test sonuçları pozitif çıkan yaşlılar tedavi için İstanbul'daki farklı hastanelere sevk ediliyor. En son görev için gittiğimiz bir kamu hastanesinde özel bakımevindeki üç yaşlı hastanın taburcu edileceği konuşuluyordu. Huzurevi şu an kapalı olduğundan yaşlıların durumu ne oldu, bilmiyoruz. Ayrıca söz konusu yaşlı bakımevinde Kovid-19'a karşı tedbirli davranan ve sıkı korunan çalışanlarda bile virüs tespit edildi."