Bülent Ersoy'un annesi kimdir Necla Poyraz kaç yaşında öldü?

Türk Sanat Müziğinin duayen ismi Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti. Yakın arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümü ile sarsılan Bülent Ersoy şimdi de annesi Necla Poyraz'ın ölümü ile yıkıldı. Peki Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz kimdir, neden öldü ve kaç yaşında öldü?

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Sanatçı Bülent Ersoy’un annesi Necla Poyraz’ın vefat haberi geldi. Sanatçıyı yasa boğan haber sonrasında hem Bülent Ersoy’un hem de annesi Necla Poyraz’ın hayatı merak edilmeye başlandı. Peki Necla Poyraz kimdir?

Bugün yakın dostu Nur Yerlitaş'ın ölümüyle büyük bir üzüntü yaşayan Bülent Ersoy, aldığı acı haber ile sarsıldı. Ersoy'un annesi Necla Poyraz, akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Necla Poyraz, daha önce kalbindeki sorunlar nedeniyle bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.

NECLA POYRAZ KİMDİR?

Necla Poyraz, ünlü sanatçı Bülent Ersoy’un annesidir. Malatya doğumlu olan Bülent Ersoy’un annesi Necla Poyraz hakkında internette pek bir bilgi bulunmuyor.

BÜLENT ERSOY KİMDİR?

9 Haziran 1952 yılında Malatya’da doğan Bülent Ersoy, 1960 yılına kadar Malatya'da kaldı. Daha sonra ailesiyle birlikte İstanbul’a göç etti. Esas adı Bülent Erkoç'dur. Çok küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilenmeye başladı. Melahat Pars, Rıdvan Aytan gibi üstadlardan ve belediye konservatuarı hocalarından özel dersler aldı. İstanbul Belediye Konservatuarı’nı bitiren değerli sanatçı, aldığı akademik terbiye vasıtasıyla hem Tanrı vergisi sesini hem de müzikal tecrübelerini geliştirme fırsatı buldu.

Konservatuardan mezun olduğunda, aldığı akademik terbiye vasıtasıyla müzikal tecrübelerini geliştirme fırsatı bulmuş ve sahneye ilk adımını 1970 yılında Fıstıkağacı, Üsküdar’da, bugün Oya Düğün Salonu olarak bilinen, dönemin ilk aile gazinolarından birisi olan Özlem Aile Gazinosu’nda attı. Sunar Konser Bürosu-Fikret Torun tarafından düzenlenen ses yarışmasına katılarak bu yarışmada birinciliği kazandı ve 1000 lira para ödülü aldı. Akabinde bu gazinoda üç ay kadar assolist olarak çalışmış, 1971 yılında ilk 45’liği “Lüzûm Kalmadı-Neye Yarar Gelişin”, Saner Plak’tan çıktı. Sanatçı bu 45’liğinde söz ve müziği Muzaffer Özpınar’a ait “Lüzûm Kalmadı” ve “Neye Yarar Gelişin” adlı eserleri seslendirmiştir.