Galatasaray'da sezon sonu 8 oyuncu yolcu
Galatasaray bir çok kulüp gibi bütçe konusunda kısıtlamaya gitme kararı almıştı. Sarı-kırmızılı kulüp sezon sonu 8 oyuncuyla yolları ayırarak maddi konuda rahatlamak istiyor.Abone ol
Bütçesini yüzde 30 düşürme kararı alan Galatasaray'ı sözleşmesi sona erecek olan 8 oyuncu maddi konuda rahatlatacak.
Kiralıklar geri dönecek
Bu sezonun tamamlanmasıyla birlikte kiralık oyuncular Lemina, Seri, Onyekuru ve Andone kulüplerine geri dönecek. Mariano, Donk, Nagatomo ve Selçuk İnan'ın sözleşmeleri ise sona erecek. Sarı-kırmızılı kulüp bu 8 oyuncuya bu sezon 15.1 milyon Euro garanti para ödeme taahhüdü vermişti.
Babel'in durumu net değil
G.Saray'ın devre arasında Ajax'a kiraladığı Ryan Babel içinse Hollanda kulübünden açıklama geldi. Teknik direktör Eric Ten Haag, "Hiçbir oyuncumu kaybetmek istemiyorum ama kiralık oyuncularımız arasında dönecekler var" ifadelerini kullandı. G.Saray'ın ise oyuncunun bonservisi konusunda gerekli kolaylığı yapacağı söyleniyor.
Onyekuru
Monaco'dan kiralandı. 7 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı.
Seri
Fulham'dan kiralandı. 19 maça çıktı.
Lemina
Southampton'a dönecek. 17 maçta oynadı.
Andone
Brighton'dan geldi, 8 karşılaşmaya çıktı.
Sözleşmesi bitenler
Mariano
Brezilyalı, bu sezon 32 resmi maça çıktı.
Donk
Hollandalı yıldız 32 resmi karşılaşmada görev aldı.
Selçuk İnan
35 yaşındaki futbolcu, bu sezon 11 kez şans buldu.
Nagatomo
Japon oyuncu 24 resmi maçta oynadı.
Selçuk
35 yaşındaki futbolcu, 11 kez şans buldu.
Nagatomo
Japon oyuncu 24 resmi maçta oynadı.
KİRADA
Ryan Babel
Süper Lig'de 15, Hollanda'da 5 karşılaşmada oynadı.