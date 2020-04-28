Fenerbahçe Edinson Cavani'de ısrarcı

Fenerbahçe yeni sezonda forvet hattında ciddi arayışlar içerisinde. Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Diego Lugano'yu, PSG forması giyen sezon sonu ayrılması beklenen Edinson Cavani için devreye soktuğu yazıldı.

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İki sezondur beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, 2020-21 öncesi harekete geçti. Bonservis bedeli ödemeden ve Süper Lig'de forma giyen isimler üzerinde duran sarı-lacivertliler, Edinson Cavani'nin peşinde.

Diego Lugano devreye girdi

Tam 7 sezon formasını giydiği PSG ile yollarını ayıracak olan Edinson Cavani'ye çubukluyu giydirmeyi hedefleyen yönetim, temaslara başladı. Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Lugano da vatandaşı olan ve birlikte Uruguay Milli Takım formasını giydikleri Cavani için devreye girdi.

Boca Juniors'ta peşinde

Liglerin tamamlanmasının ardından Fransa'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Cavani'nin imza atacağı iddia edilen Boca Juniors, yıllık 3 milyon doları gözden çıkarmıştı.

Fenerbahçe Yönetimi ise 33 yaşındaki futbolcuyu, yıllık maaşını daha yüksek tutup, sözleşmesine ekleyeceği bonuslarla ikna etmeye çalışacak.

Fotomaç'ın haberine göre yakın çevresine önemli bir isimle görüşme halinde olduklarını söyleyen başkan Ali Koç; Fenerbahçe'yi ve İstanbul'u anlatması için Lugano'dan da referans olmasını istedi.

50 maçta 50 gol

Edinson Cavani, kariyerinin en iyi dönemini 2016-17'de yaşadı. O sezon PSG formasıyla toplam 50 karşılaşmaya çıkan Uruguaylı yıldız, maç başına 1 gol ortalamasıyla oynadı ve 50 kez rakip ağları sarstı. 33 yaşındaki futbolcu, o sezon 5 de asist yaptı.

556 maça çıktı 341 gol kaydetti

Avrupa'da Palermo, Napoli ve PSG formaları giyen Cavani, 3 takımla toplam 556 maça çıktı. Uruguaylı golcü, bu karşılaşmalarda 341 kez rakip fileleri havalandırırken, 65 de asist yaptı. Cavani, Avrupa kariyerinde 66 kez sarı kart görürken, 2 kez de ikişer sarıdan oyundan atıldı.

Son sezon performansı düştü

Mbappe ve Neymar gibi yıldız isimlerle birlikte forma giyen Cavani için bu sezon düşüş yılı oldu. Uruguaylı futbolcu, 22 resmi maçta 7 gol, 1 asistlik performans gösterdi. Cavani'nin bu performansı, PSG kariyerindeki en düşük ortalaması oldu.

Uruguay Milli Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasında yer alan Cavani, 116 maçta 50 gol attı. Cavani, 113 milli maçta 59 golle oynayan Luis Suarez'in ardından Uruguay'ın en golcü ismi konumunda yer alıyor.

Çok kupa gördü

PSG formasıyla Fransa Ligi'nde 5 şampiyonluk yaşayan Cavani, 7 Fransa Süper Kupası, 5 Fransa Lig Kupası, 4 de Fransa Kupası kaldırdı. Uruguaylı futbolcu, 2016-17 ve 2017-18 sezonlarında da Fransa'da gol kralı olmayı başardı.