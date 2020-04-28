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Erzincan’da 99 yaşındaki hasta koronavirüsü yendi

İhlas Haber Ajansı

ERZİNCAN’da 99 yaşında yeni tip koronavirüsü (Covid-19) yenerek sağlığına kavuşan kadın, alkışlarla hastaneden taburcu oldu.

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Covid-19 testi pozitif çıkan ve Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan kimlik yaşı 99 olan asıl yaşının ise 110 olduğunu söyleyen kadın, sağlığına kavuşarak hastane personelinin alkışları eşliğinde taburcu oldu.

Hastanede ayrıca 1 haftadır tedavi gören 48 yaşındaki bir hasta da koronavirüsü yenerek taburcu olanlar arasında yer aldı.

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