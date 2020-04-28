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Bursa'da modifiye araç sürücüsünün 'Zevkim bu' pişkinliği

BURSA'da modifiye aracında izinsiz değişiklikler yapan Melih Seymen'e (20), polis ekipleri tarafından bin lira cezai işlem uygulandı. İşlem sonrası Seymen 'Bin lira değil on bin lira yazsanız vazgeçmem' diyerek pişkince konuştu.

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında İnegöl ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde kontrol yapan polis ekipleri 16 AAY 474 plakalı otomobili durdurdu.

Bin lira ceza yazıldı

Otomobilin teknik özelliklerinde değişiklik tespit eden polis, modifiye aracın amortisör sistemini kontrol etti. Sonrasında otomobil üzerinde izinsiz değişiklikler yaptığı belirlenen Melih Seymen'e bin lira para cezası uygulandı. 1 hafta içerisinde sürücüsünün uygunsuz amortisör sistemini çıkartmaması halinde otomobilin trafikten men edilecek.

"10 bin lira ceza yesem vazgeçmem.."

Ceza işlemi uygulanan Seymen ise kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Bursa merkezden İnegöl'e geldim. Geldiğim gibi ceza yedim. Bin lira değil, 10 bin lira ceza yesem vazgeçmem, benim zevkim bu" dedi.

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