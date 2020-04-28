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Esenyurt'ta mührü kırıp kumar oynayanlara ikinci baskın

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ESENYURT'ta polis ekipleri, iki ayrı kahvede kumar oynayan toplam 14 kişiye cezai işlem uygulandı. Öte yandan baskın yapılan kahvelerden birinin daha önce mühürlendiği anlaşıldı.

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Saadetdere Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki Sezgin B.'ye ait kahveyi denetleyen ekipler içeride bulunan 8 kişinin kumar oynadığını belirledi.

Daha önce mühürlenmişti

Yakalanan kişilere 1593 sayılı kanunun 282 'nci maddesi uyarınca 3 bin 150'şer TL ceza kesilirken, gelen zabıta ekipleri bu işyerinin daha önce mühürlendiğini belirledi.  Kahve mühürlenirken, Sezgin B., Esenyurt Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Çınar Mahallesi 1394 Sokak'ta da kumar oynatıldığı ihbarı üzerine ekipler sevk edildi. Buradaki kahvede içeride 6 kişinin bulunduğu belirtilirken işyerini işleten Nihat C., ruhsat ibraz edemedi. İçerideki 6 kişiye yine aynı yasa uyarınca 3 bin 150'şer TL idari para cezası kesildi. İşyeri sorumlusu Esenkent Polis Merkezi  Amirliği'ne işlemlerin tamamlanması için teslim edildi.

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