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Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları Mart'ta yüzde 14,5 azaldı

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Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları Mart'ta bir önceki aya kıyasla yüzde 14,5 azalışla 92,1 milyar dolar oldu.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Mart 2020 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı. Buna göre, resmi rezerv varlıkları Mart'ta bir önceki aya kıyasla yüzde 14,5 azalışla 92,1 milyar dolar oldu.

Döviz rezervi azalırken altın rezervi arttı

Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 21,9 azalışla 59,2 milyar dolara gerilerken, altın cinsinden rezerv varlıklar yüzde 3,3 artışla 31,4 milyar dolara yükseldi. Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) Mart'ta bir önceki aya göre yüzde 23,4 artarak 22,4 milyar dolara ulaştı. Bu tutarın 17,4 milyar doları anapara, 5 milyar doları faizden oluştu.

Net döviz ve altın yükümlülükleri

Bu dönemde, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yaptığı finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 30,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, söz konusu tutarın 16,3 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti. Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler Mart'ta bir önceki aya göre yüzde 11,1 azalarak 32,7 milyar dolar oldu.

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